台北市YouBike明年將開始實施前30分鐘免費，但無車可借、無柱可還情形，屢遭民眾投訴、議員批評。台北市長蔣萬安29日至上海參訪並參與雙城論壇時，曾提出可以借鏡上海oBike。微笑單車公司表示，仍堅持提供有樁的自行車系統，雖無樁技術上可設置電子圍籬，但仍會造成環境混亂。

交通局運規科技正張元榜說，和新北市研議引進無樁單車，將就教彰化公共自行車MOOVO，和微笑單車公司討論外，也會探詢多家業者。

微笑單車公司回覆，會與交通局討論，但立場仍堅持提供有樁的自行車系統。樁是公共自行車的自律神經，有樁才能讓車輛排整齊，維持市容整潔美觀，避免車輛跑到圍籬外，颱風來襲時也不怕。

微笑單車公司說明，無樁雖技術上可設置電子圍籬，但因為自行車可被移動，當電子圍籬滿站，民眾無法還車時，仍有可能會把圍籬內的車子拉出來，把自己的車停進去；或將車子堆疊，造成環境混亂；且遇到颱風時，停放至圍籬內也會東倒西歪。

微笑單車公司強調，堅持提供有樁的YouBike公共自行車系統，透過設置停車柱與站點，進行車輛的調度配置與維護，提供服務也兼顧車輛秩序與市容。