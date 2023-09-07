2019年至2020年擔任調查局某市調處組長的高姓男子，遭6名女調查官指控，他言談中要求餵食、看泳裝及談論性行為次數和乳暈顏色，還故意碰觸胸部及拍屁股，調查局將他記1大過並調職，高不服提告請求撤罰，台北高等行政法院認為，調查局的懲處沒有違誤且適當，判決駁回高的請求。他提上訴，最高行政法院駁回確定。

高男在2019年到2020年任職市調處組長期間，經檢舉對女調查官有不當肢體碰觸及言語冒犯等行為，他分別向女調查官交談或遞交物品過程中，碰觸手背、拍大腿、手腕及手臂內側、胸部、肩部，還有攬肩、碰觸臀部等不當肢體接觸行為。

另高男還遭指控，調侃女調查官在除毛過程是否涉及私密部位，還在群組對話中表示，要看女調查官脫掉外套、泳裝照等，或談及性行為次數、個人性事、女生是否會在意乳暈顏色等話題，讓她們尷尬且有不妥適的感受。

調查局調查後將高男調職並記1大過懲處，高男不服提告辯稱，沒有對6名女調查官有性騷擾行為。事實上是她們有遲到、蹺班、公文延宕、工作不力等惡習，他偶爾加以責備，對方懷恨在心，才會不實檢舉誣陷他。

台北高等行政法院勘驗調查官執行搜索的現場錄影畫面，發現高男趁女調查官轉身撿拾地上物品時，伸手拍打她臀部2下，明顯是刻意拍擊，並非無意間碰觸，確實達到冒犯性舉動，且他性騷擾的對話，也有相關截圖可佐證。

合議庭認定，高男確有對女性同仁碰觸身體，或談論具性意味話題等舉動，且並非偶一為之，調查局將他記1大過懲處，認事用法沒有違誤，判決駁回高的訴訟，高提上訴，遭最高行政法院駁回確定。