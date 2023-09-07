編導吳念真舞台劇《人間條件8：凡人歌》，是人間條件系列的首齣喜劇。（李欣恬攝）

一名老翁上特殊場所嘗試色情按摩被逮，妻小得知消息後覺得顏面盡失，但又得裝鎮定。編導吳念真舞台劇《人間條件8：凡人歌》，描述退休族群在卸下繁忙工作後的日常生活，如何尋找重心以及和家人相處，將在9月底首演，並全台巡演。

舞台劇人間條件系列一直是吳念真的代表作，第8集有別以往的悲歡離合，是一齣喜劇，吳念真表示，「我有意識地寫作喜劇，以喜劇表達嚴肅的話題，這是一齣沒有人死掉、沒有人過世的作品。」

《人間條件8：凡人歌》故事描述一名退休老翁，在色情按摩的時候被逮，回到家中認為家裡的人都看不起他，在家裡沒地位，但與此同時，他又中了11億頭彩，周遭人對他的態度，又因此不同，可說是親情大考驗。

現正在家含飴弄孫的吳念真表示，他有感於社會不同族群都需要有人關心，「退休族群，除了長照之外，還有一群能自由行動的長輩，他們的需求也需要人關心。」

值得一提的是，吳念真這次也會和他的好友柯一正在劇中演出，他們倆人都是老戲迷熟悉的身影，成為劇中另外的亮點。

演員陣容包括陳希聖、王琄、楊大正、林雨宣、饒舌新星青蛙、朱宥琳等人，演出將於9月29日至10月1日在台中國家歌劇院、12月1日至3日在高雄衛武營國家歌劇院，12月22日至24日在台北國家戲劇院登場。