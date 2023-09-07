前原住民委員會副主委蘇佐璽（中）登記參選復興區長補選。（取自蘇佐璽臉書／呂筱蟬桃園傳真）

曾志湘參與復興區長補選。（資料照片／楊明峰攝）

桃園市復興區長游正英日前病逝，市選委會受理復興區長補選登記，在今天下午5點半截止，有國民黨桃園市議員陳瑛、前原住民委員會副主委蘇佐璽及前區長曾志湘登記參選，形成3強鼎立。市選委會也將在10月4日抽籤決定號次，10月21日辦理投開票作業。

最早登記參選者為前區長曾志湘，他以無黨籍登記參選，他也在臉書發布給復興區民的一封信，內容指出，去年底的區長選舉坦然面對落選結果，原本熄燈的心情，這次在許多鄉親鼓舞下，帶著謙卑心情再度勇敢挺直腰桿回到曾跌倒過的戰場，信念只有他可以接受無數次的磨練與失敗，但復興區的建設不能空轉。

獲國民黨徵召參選的市議員陳瑛，也表示感謝鄉親給予她機會，在擔任鄉民代表與4屆市議員之後，在17年的公僕生涯，渴望能將所有的經驗、資源、人脈，從地方到中央各部會的資源，傾注在自己最愛的故鄉復興區。她說，希望與鄉親共同以傳承、穩健、創新步伐，打造共享、共生、共好、共榮的幸福復興。

上一次以民進黨籍參選的蘇佐璽，這次則改以無黨籍投入復興區長補選。他說，回想去年底區長選舉後，他曾對區民許下復興區蛻變、升級的路上絕對不會缺席，如今他有了中央實務的歷練，更清楚如何爭取中央資源的挹注，各個階段的經歷加上中央的歷練，讓他願意放下中央高職，繼續與復興區民共同努力，期盼整體推動復興區的改變與全面性的發展。