台中市清水區五福圳及高美圳為清水地區重要水圳及灌溉圳路，灌區面積合計約2520公頃，由於兩圳路導水路為砂礫石堆置常致渠道滲漏嚴重，造成灌區水源不足及供水不穩。立法院副院長蔡其昌7日會勘，爭取7700萬元經費，預計明年10月及2025年8月可完工。

立法院副院長蔡其昌今邀集農業部農水署副署長陳衍源、農水署台中管理處、第三河川局局長張稚暉、高公局中區養護工程分局副分局長黃俊豪、台中市議員王立任、楊典忠、台中市水利局副總工程司陳淵河等人共同前往會勘。

蔡其昌表示，海線地區是農業灌溉的水尾，過去常出現灌溉用水不足問題，影響農作物生產，這些年來因應極端氣候導致問題更劇烈，長期以來在立法院為農民發聲、解決農民所遇到的問題，從上游水源的保存、適度開發、合理運用，再到大甲溪中游，后里地區爭取設置內埔圳蓄水等。

蔡其昌說，今天特別到下游會勘，向行政院農業部及農水署爭取全額補助近8000萬經費，解決海線地區兩條重要水圳的問題，包含五福圳水頭跟大甲溪銜接的地方常常崩塌潰堤，因此須透過強化工程讓導水路不再崩塌，同時現有高美圳導水路旁邊都是礫石，灌溉用水容易滲流出去，透過此次工程強化導水路，將水資源加以保存、減少水資源耗損。

農業部農田水利署副署長陳衍源指出，此次工程總經費7700萬元，包含五福圳導水路易潰段強化工程經費4200 萬元，預計2024年10月底完工，以及高美圳導水路圳路強化工程經費3500萬元，預計2025年8月底完工，盼完工後降低兩圳路導水路之維護費用，並穩定廣大灌區之供水。