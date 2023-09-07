品牌總監梁育華是W.Show的幕後重要推手之一。（石智中攝／黃唯淯台北提供）

W.Show 8週年限定商品－知己soulmate保養禮盒，內含10片面膜及Absence Therapy天然植物精油。（W.Show提供／黃唯淯台北傳真）

藝人小禎多年來投資副業有成，除了健身房還有運動能量飲Meta Water，其中Meta Water能量飲更是上市後就賣破千萬，可以說自己就是名符其實的帶貨天后。而她近日也出席自己代言7年之久的W.Show 8周年記者會，並與品牌總監梁育華共享成長之路，小禎也加碼宣告自己代言七年就敷掉超過5000片面膜。現場更回顧兩人從初次代言與研發時的歷史回顧，她更在場上爆料當接到品牌代言電話時也傻了，想說自己當時水腫成這樣「還有需要保濕？」

而這次W.Show歡慶創立8周年，除了宣告品牌早已從台灣紅到馬來西亞外，也同樣找來MIT台灣調香工藝品牌Absence Therapy合作，打造8周年限定soulmate保養禮盒，並於absence therapy信義安和店旁打造W.Show期間限定快閃店，讓更多民眾能親自體驗W.Show的超強魅力。