在中國命令部分政府官員不得使用iPhone之後，蘋果公司在中國面臨新的競爭威脅，大陸科技巨頭華為正熱銷一款超高速資料連接的智慧手機。美媒分析稱，華為推出新手機加上政府對iPhone的禁令，蘋果很可能在中國市場遭到重創。此一擔憂凸顯了中美地緣政治緊張局勢將導致更多行業面臨業務風險。

《華爾街日報》在分析未來蘋果在中國市場的挑戰時指出，華為新手機加上iPhone禁令，將對iPhone的銷售額帶來不小的衝擊。周三傳出中國將禁止公務 員不得在公務上使用iPhone或將它帶到工作場所，導致股價大幅下跌3.6%。

報導指出，多年來蘋果CEO庫克(Tim Cook)小心翼翼處理與中國市場的關係，避免捲入中美貿易與科技紛爭。當年因為美國對華為5G禁令，迫使華為放棄了持續推出5G新機計畫，但是華為最近展開反擊，在中國發佈了一款具有類似5G速度和性能的新手機，新推出售價約合960美元的Mate 60 Pro手機在數小時內售罄，銷售的熱烈氣氛有可能奪走即將發表的新機iPhone15一大部份的市場。

投資分析師表示，中國政府禁令和華為新手機上市對iPhone來說是具有重大影響的事件，兩個因素疊加之下，將促使更多安卓用戶升級時轉向選擇華為，或讓一些目前的iPhone用戶重回華為懷抱。其影響可能讓iPhone在2024年出貨量減少1000萬部，這個數量相當於iPhone總出貨量的4.5%。中國限制iPhone使用的禁令尚未正式公佈，但仍會影響中國官員以及與中國政府合作的人刻意避免使用蘋果產品。

外媒也指出，華為新手機雖未稱為5G手機，但測試顯示下載速度已超越4G的速度上限。此外，華火強調新增衛星通訊功能，比起蘋果的衛星短訊功能更為先進。華為在發表新機前對新功能一直保持低調，業界人士也在討論華為是如何在美國的限制下還能取得這項技術壯舉。

中國官媒引述不具名行業專家的話稱，華為推出新手機標誌著該公司成功回歸5G智慧手機市場，Mate 60 Pro是華為2張王牌的產物：先進製程晶片和5G，這是華為對美國一記精彩的反擊。

報導引述資訊平台TechInsights報告稱，華為Mate 60 Pro內的核心晶片由中國最大的晶圓代工廠中芯國際製造，中國在沒有先進晶片設備的情況下取得了技術突破，可能導致華盛頓方面加強科技限制力度。

據TechInsights的分析師稱，今年第2季度中國首次超越美國與北美，成為全球最大的iPhone市場，估計中國占到當季iPhone總出貨量的24%，高於美國21%。蘋果公司認為，iPhone在中國的增長來自競爭對手的用戶轉向iPhone。IDC數據顯示，今年蘋果在中國的高價手機中有65%的市佔率，華為只有18%，相比2020年雙方勢均力敵的情況已有很大的變化。目前的形勢對蘋果會有影響，但很難判斷影響有多大。