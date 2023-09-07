彰化楊姓男子上網購買大麻種籽、學習栽種技術，要18歲兒一同在和美鄉下種植大麻，調查局台中市調處接獲檢舉蒐證，搜索工廠查扣2.7公斤乾燥成品、338株大麻活株，估計市價破1億5000萬元。

台中市調查處指出，接獲民眾檢舉指稱，該透天厝常飄出濃厚類似九層塔或夜來香特殊氣味，經現場勘查懷疑是大麻工廠，遂組成專案小組經長時間監控，查出楊嫌父子栽種並經營大麻工廠。

檢方調查，楊姓父親涉嫌與當時就讀高中兒子一起種植大麻，楊宣稱大麻種子是透過「淘寶」購入，檢調共查獲大麻植株338株、乾燥大麻花成品2.7公斤，大瓦數高亮度燈具等種植設備。

台中市調處表示，這次查獲大麻工廠，栽種品質及數量均屬國內罕見，楊嫌利用電子器材24小時進行管控溫度、濕度、照明等栽植設備，3至4個月可長近100公分高，乾燥、提煉製成大麻菸、大麻膏等製品後，估計可供50萬以上人次施用。

檢警調查，楊男無農業相關背景，「淘寶」購入種子後再從國外網站學習大麻種植技術，承租透天厝跟兒子一起栽種大麻，準備販售大麻花牟利，全案依《毒品危害防制條例》將楊姓父子等2人移送彰化地檢署偵辦。

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