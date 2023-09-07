泰國數字經濟與社會部部長、為泰黨秘書長巴社（Prasert Chanthararuangthong）近日表示，在執政黨為泰黨前黨魁崇南（Cholnan Srikaew）辭職後，黨內議員大多支持前總理戴克辛的小女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）就任新黨魁。

巴瑟6日表示，為泰黨執行委員會將於明（8）日召開會議，確定選舉新黨魁的日期，該過程必須在前黨魁辭職後60天內完成。

現年62歲的崇南於今年8月30日宣布辭去為泰黨黨魁職務。這位來自泰國北部楠府的資深政治家在今年5月14日的競選時承諾，若為泰黨決定與和泰國軍方有聯繫的公民力量黨（PPRP）合作組建政府，他便會辭去黨魁一職。

崇南2001年以當年戴克辛領導的泰愛泰黨成員身分首次當選泰國國會下議院議員。他於2012年和2013年擔任前總理、戴克辛胞妹盈拉政府的公共衛生部副部長，並於2021年10月當選為泰黨黨魁。據悉，崇南將繼續在為泰黨領導的新聯合政府中擔任公共衛生部長。

巴瑟稱，為泰黨內多數議員希望讓貝東丹成為新黨魁。他說，「黨內會議並未討論成為新黨魁的資格，但為泰黨黨員大多希望讓貝東丹擔任該職位。」

現年37歲的貝東丹是戴克辛最小的女兒，是商人兼慈善家，她在2019年加入為泰黨，並在2020年當選為泰國國會下議院議員。