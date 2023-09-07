很多人都有這樣的經驗，只要喝冰水，甚至牙刷輕碰到，牙齒就突然酸軟到不行。對此，牙醫師黃文龍表示，此為典型的牙齒敏感症狀，代表琺瑯質已遭破壞，並指出有6類食物最好不要吃，以免加速牙齒酸痛敏感，包括柑橘類水果、汽水、啤酒、冰的食物、帶骨食物、甘蔗，建議吃完酸性食物後漱口比較好。

黃文龍在臉書粉專「黃文龍醫師 橙蒔美學牙醫院長 竹北矯正推薦 陶瓷貼片 全瓷冠 美白」發文表示，牙齒敏感是因為保護牙齒最外層的琺瑯質遭破壞，使得牙齒深處的牙本質小管暴露，才會發生的敏感現象。

黃文龍進一步列出6種容易加速造成牙齒敏感的NG食物，首先是橘子，他說明，柑橘類的水果比較酸，而酸性食物更易破壞琺瑯質，造成牙敏感，建議吃完後漱口比較好。其次是汽水、啤酒等含碳酸飲料，容易傷害法瑯質，讓口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。

再來是冰的食物，黃文龍說，尤其冰塊、冰棒等又冰又硬，容易讓牙齒敏感；最後是帶骨肋排、甘蔗，皆屬於質地較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂，讓牙齒受損。

另外，很多人常問，琺瑯質一旦受損還會恢復嗎？根據復安牙醫診所衛教資料指出，珐瑯質無法再生，因此，在日常飲食中應避免過多的酸性物質來達到預防的目的，也可以使用強化琺瑯質或含氟化物的牙膏，來強化、再硬化珐瑯質，以減輕敏感性牙齒帶來的不便。

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