基隆市愛二路54巷近年來開設了許多極具特色的小店，但因為巷內機車停放沒有規晝，店家期待能夠規畫為行人徒步區。（張志康攝）

基隆市議長童子瑋（左）表示，未來將透過騎樓整平計畫，改善行人徒步環境，讓開放的人行空間，帶來經濟效益。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市愛二路54巷內，近年來開了不少咖啡店、蛋糕店、美容美甲等多元的特色店家。社區發展協會認為，目前的發展受到任意停放的機車等影響，希望能夠試辦成為假日步行街。基隆市議長童子瑋表示，將於10月向市府提出路權申請，自12月起試辦3個月。

基隆市議長童子瑋日前在議會舉行協調會，邀請愛二路當地店家及基隆市政府交通處、都發處、里長等單位共同會商，初步達成共識，將於今年中秋節舉辦封街活動，後續也將於今年10月向市府及警察局提出路權申請，12月起試辦行人徒步街3個月。

愛二路54巷內有三奇壹號咖啡店、艾茉隆咖啡店、金派甜點店等特色小店，慢慢成為年輕人臉書打卡、造訪基隆必到的地點，不過由於巷道狹小，加上機車停放毫無規畫，時常上演人車爭先恐後的危險畫面。

當地仁德社區發展協會理事江文奇說，現在外賣盛行，機車橫衝直撞完全不顧行人安全，有時還會怒罵當地居民，所以才希望議長童子瑋可以出面協調，將巷弄規畫成為假日觀光徒步街。

童子瑋表示，未來仁愛區將以廟口的知名度為核心，將愛二路、仁愛市場與孝三路商圈串聯在一起。透過騎樓整平計畫，持續改善行人徒步環境。今年國際郵輪僅復甦三分之一，明年會恢復至少8成以上，只要沒有特殊狀況，商圈發展令人期待。

童子瑋以日本為例，他指出早期日本京都許多街道以車為主的設計，人行空間窄小。但京都在10多年前把6線車道改2線道，雖然遭到在地居民嚴重抗議，但隨著居民與觀光客使用大眾運輸的習慣養成，與街區空間舒適度的提升帶來經濟效益，京都政府目前的困擾是觀光客太多，反而影響到居民生活品質。

基隆市交通處長王圳宏表示，短期建議由商圈提計畫，並向警察局申請路權，長期建議都發處比照台北市研議徒步區闢建及管理維護辦法，以及申請須知輔導推動，若經公告管制，會加強取締違停。

江文奇說，日前協調會達成共識，預計10月向警局提出假日徒步區的申請，12月開始先試辦3個月，逢假日的下午1時許到5時許開放為徒步街共4小時，禁止機車進入；今年中秋連假將先暖身封街，成為整潔悠閒的假日街道示範指標。