桃園市大園區公所依桃園國際機場回饋金醫療保健費發放作業要點，開放申請今年度的醫療保健費，公所首次採用E化線上申請服務，民眾在家就能申辦，若有困難也可至公所智能櫃檯操作，線上申請9月底截止、臨櫃申請10月開跑，約8.2萬人符合資格，目前申請量已達45％，提醒民眾注意時間申請。

大園區公所祕書室主任張家銘表示，配合市府「智慧城市」為發想概念，盼藉數位化方式減少紙張印製及人力資源成本，今年有別於過去按里鄰造冊，逐一蓋章後核驗發放，首度開放線上申請。

桃園國際機場回饋金醫療保健費提撥金額視機場各年度營運狀況而定，今年發放每人1100元，去年12月31日（含）前設籍大園滿1年，且未遷出或死亡即符合資格，新生兒於此期限前在大園辦理出生登記且未遷出者，則不受設籍1年的限制，大園區公所統計，今年共有8萬2166人符合申請資格。

民眾可自大園區公所網站進入申請畫面，準備身分證字號、手機號碼及金融帳號，選擇成年人或未滿18歲家長或代理人申請，逐步填妥資料即可，第一階段線上申辦至9月30日止，審查通過後2至3周撥款，愈早申請愈早領到，撥款作業最晚11月30日前完成。無法在第一階段申辦者，可於第二階段臨櫃申請，時間為10月1日至20日，詳細申請流程可至大園區公所網站查詢。

張家銘說，考量部分長者不諳3C操作，同步開放公所智能櫃台服務協助申辦，截至6日止，開放6天線上申請人數已有3萬7497人，約占45％，效率算不錯。

張家銘提到，現今人手一機，配合數位科技化時代來臨，在申辦期限內，透過手機或電腦在任何地點全天候24小時都能申辦，大幅增加民眾時間和空間的便利性，也省去紙本造冊的成本及人力行政作業相關費用。