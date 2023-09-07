2023年只剩下短短4個月，命理網站《靈匣網》分享，有4個生肖的人在年底前要特別看緊錢包，容易有漏財的狀況發生，其中屬鼠的人容易有大筆開支，造成經濟壓力，屬兔的人事業運不佳，連帶財運也受到影響，屬龍的人財運走低，容易遇到經濟困難，屬馬的人則不適合開拓新財源，容易被騙而失去錢財。

▎生肖鼠

屬鼠的人下半年不利於生意或投資規模的過快發展，如果急功近利，很可能連本金都難賺回來；另外在消費開支方面，也容易因為要調養身體或吃喝玩樂，導致大額的支出，增加經濟壓力。

▎生肖兔

屬兔的人下半年會受到事業運不佳影響，正財收入因此出現波動，要小心因為自身犯錯或業績未達標而導致收入減少的狀況發生，尤其可能影響年終獎金的發放。

▎生肖龍

屬龍的人下半年財運走低，錢財方面多有困難，如果想要更換工作，記得考慮會有一陣子的收入縮水期；另外也要記得別隨便替人作保，避免被連累而背上大筆負債，增加不必要的經濟壓力。

▎生肖馬

屬馬的人下半年不利於開拓新財源，如果進入新的領域經營、投資或開展新副業，就容易遇到被騙失財的情況；而在投資理財時也要多關注時事、政策變化，如果憑感覺出手，錢可能就有去無回了。