奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）早年出演電影《鐵達尼號》走紅，成為不少女生心目中的白馬王子，其私下的感情生活也十分精采，不僅身邊女伴換不停，且大多都是25歲以下的女性，近日更被外媒直擊他深夜在夜店擁吻25歲義大利辣模維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）。

綜合外媒報導，李奧納多過往曾傳出與22歲嫩模梅根羅什(Meghan Roche)在遊艇上過夜，享受假期；以及攜28歲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與家人們共進晚餐「疑似見家長」，使外界對於李奧納多的感情關係有如霧裡看花一般。此外，李奧納多日前還被拍到在街上與一女子閒逛，並享用冰淇淋及咖啡的約會畫面，且相關畫面中還可見到李奧納多時不時地轉頭與對方閒談，兩人的互動看似一對熱戀中的情侶，雖然兩人對此並未做出回應，但也使「李奧納多有新歡」的話題在社群上引發討論，更有人挖出女子的身分是25歲義大利辣模維多利亞伽里蒂。

綜合《第六頁》、《每日郵報》等外媒報導，李奧納多與維多利亞兩人近日在西班牙伊比薩島(Ibiza)的一間夜店參加深夜聚會，當時兩人幾乎是「黏在一起」熱舞，而後似被現場氣氛所影響，挪到角落「親密擁吻」。此番互動，看似已證實了這對俊男美女的交往關係。

事實上，在李奧納多傳出與維多利亞交往的傳聞後，就有人挖出女方的背景，她曾憑藉深邃五官和苗條身材，年僅14歲就參加模特選秀，並以此為契機成為多個國際精品品牌的模特兒，更是時尚圈「老佛爺」卡爾拉格婓（Karl Lagerfeld）最鍾愛的謬思女模之一。此外，其實維多利亞在2020年已有過一段婚姻，不過與DJ馬特奧（Matteo Milleri）結婚的她，從去年年底便未在社群PO出與先生的合影，更於今年在Tiktok平台上曬出一則詢問「前男友長相」的短片，使兩人離婚的傳聞產生，不過尚未對此作出正式回應。因此，若維多利亞仍維持人妻身份，李奧納多恐成為介入婚姻的「第三者」。