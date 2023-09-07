桃園朱姓健身教練今年5月20日情緒失控，大鬧超商還攻擊警察，造成腦震盪，網友封為「超商浩克」，朱男遭逮後，王姓員警因用警棍狂打他12下，遭到記過2次並依傷害罪嫌函送，朱與王互控傷害，官司出現大和解，雙方在8月10日都同意無條件撤告。

朱男今天在個人IG上PO出1段53秒「關於超商浩克 我有些話想說#致上最真誠的道歉」。

影片中朱男2度鞠躬道歉，朱男表示：「大家好我是Neo，也就是大家口中的超商浩克。日前因為私人感情因素，在超商情緒失控，誤傷兩名員警，也嚇到了超商店員，對社會造成觀感不佳，我Neo朱XX向大家鄭重道歉。。」

朱男說，「日前已經跟警方達成無條件和解，這段時間謝謝大家的批評跟指教，以及替我說話的人。我希望這件事情平息過後，可以不要再做出任何對我、員警及我太太有任何攻擊動作，我朱OO在此向大家誠懇道歉。」

超商浩克與警互控傷害，日前雙方握手言和、無條件撤告。（翻攝畫面）

網友看到影片則留言表示，「加油有能力就多回饋社會吧」、「能勇敢道歉的人是受人尊敬的」、「一開始就這樣就好了 前陣子就不用發文跟網友互嗆了」、「早點道歉就沒這些事了」。