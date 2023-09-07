世界衛生組織今天宣布，孟加拉正面臨有史以來最嚴峻的登革熱疫情，這波疫情自4月爆發以來，已有超過13萬5000人確診、650人死亡。專家認為，氣候變遷是疫情猖獗的一大主因。
法新社報導，世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在線上記者會中表示，孟加拉光是上月通報的登革熱死亡病例就超過300例，「登革熱疫情為當地公衛體系帶來巨大壓力」。
他還指出，儘管孟加拉首都達卡（Dhaka）的病例數已開始減少，但該國其他地區的病例數卻逐漸攀升。
世衛表示，已派遣多名專家進駐孟加拉，以協助當局加強監控、提升實驗室能力，並增進與受影響社區的溝通。
登革熱是一種流行於熱帶地區的傳染病，會引起高燒、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉疼痛等症狀，嚴重還可能導致出血，甚至致死。
世衛曾警告，受到氣候變遷影響，登革熱和其他透過病媒蚊傳播的疾病，如屈公熱（Chikungunya Fever）、黃熱病（Yellow Fever）以及茲卡病毒感染症（Zika virus infection），正更迅速、更廣泛地傳播。
此外，世衛警報及應變中心主任馬哈穆德（Abdi Mahamud）也在記者會中表示，這類疫情堪稱氣候危機的「危險預兆」。
他指出，在氣候變遷和今年的聖嬰現象（El Nino）等多重因素加總下，孟加拉、南美洲等多個地區皆爆發嚴重的登革熱疫情。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。