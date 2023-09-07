有些人個性率真，而且待人誠懇，只要說謊就會很自責，就算是善意的謊言也一樣。《搜狐網》近日分享3個不善於撒謊的星座，他們容易有罪惡感，不想做對不起別人的事，最終因內疚而坦白一切。

▎牡羊座

牡羊座做人處事有原則，認為謊言會傷害自己與他人，所以說謊後都會感到自責，最終逃不了內心譴責而坦白，與對方關係越好，罪惡感就越重，就算是善意的謊言也一樣，每次做出違背內心的事情，就會感到慌亂，熟識的人一眼就能看出不對勁。

▎天秤座

天秤座凡事都講究公正公平，只要做了對不起別人的事，心中的天平就會偏斜，內心感到自責，認為朋友相信他為人真誠，說謊無疑就是打臉自己，好不容易建立的信任恐付諸東流，但人難免有不想被知道的秘密，天秤座說謊後就會惦記在心，深怕被拆穿，但另一方面又想被發現，就不用過著擔心害怕的生活。

▎巨蟹座

巨蟹座待人真誠，與朋友相處會付出真心，一旦發現被人欺騙，就會對對方失去信任，甚至結束兩人個關係，他們不光是不喜歡別人說謊，更不想去欺騙他人，雖然巨蟹座撒謊通常不會給人帶來傷害，而且經常是善意謊言，但只要一說謊就會很自責，認為自己是一個不真誠的人，因此鮮少有欺騙他人的行為。