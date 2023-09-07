台東養雞場3萬多隻雞屍總重量近60公噸，其中30公噸化製，其餘焚燒處理。（讀者提供／蕭嘉蕙台東傳真）

海葵颱風災後至今，台東縣仍有495戶停電、250戶停水，不只民眾生活陷入不便，位在卑南鄉的雞舍，因設備無法運作，導致逾3萬隻蛋雞死亡，台東縣政府第一時間已載運30噸雞屍進場化製，其餘將採焚化處理，避免傳染病及環境污染。

一車又一車的白羽蛋雞雞屍從雞舍內運出，數名工作人員手腳俐落地將雞屍集中堆置，準備送往化製場和焚化爐，屍山血海景象怵目驚心，業者損失高達數百萬。

畜牧業者指出，水簾密閉型雞舍仰賴電力全天候運作，維持水簾防止氣味向外飄散，雞隻生長環境也必須控制在18度至24度，一旦缺電，冷氣罷工，溫度改變就會造成雞隻暴斃，因此雞舍不能一日無電。

台東縣政府農業處長許家豪表示，3萬多隻死亡雞隻，總重量近60公噸，第一時間已連繫化製場業者，將其中20、30公噸載送進場化製處理，剩餘雞屍則將利用垃圾焚化爐陸續焚燒處理。

台東縣環保局表示，依據「107年防範非洲豬瘟全國工作會報」所擬相關應變處理規畫，農政單位應依嚴重程度及防疫考量，優先採用就地焚燒掩埋處理，次為送化製廠化製，再者送焚化爐處理。