第58屆廣播金鐘獎入圍名單6日揭曉，高雄市政府新聞局所屬高雄廣播電臺共入圍6項，除橫跨青少年議題、社會關懷、教育文化與藝文領域等多元類型，也彰顯高廣深耕社會關懷與公共服務實踐市府公平城市、社會共好施的目標獲得肯定。

廣播界的年度盛事廣播金鐘獎入圍名單揭曉，高廣「彼當陣•現此時」入圍教育文化節目獎、「Chill是青春」入圍少年節目獎、「Chill是青春」主持人「倫瑆」與「繪聲繪影走讀趣」主持人「蘇菲蘇」雙雙入圍少年節目主持人獎、「玻璃星球」主持人「馬士」入圍社會關懷節目主持人獎、「光影詩歌」主持人「安起」入圍音效獎。

「Chill是青春」每週六13時首播，由「倫瑆」主持，深度挖掘目前少年風靡的潮流，因節目風格輕鬆溫暖，深獲青少年喜愛，首次入圍即就包括少年節目獎與少年節目主持人獎；本屆同樣入圍少年節目主持人獎的「蘇菲蘇」，主持每週日晚間8時首播的「繪聲繪影走讀趣」，透過開箱文學作品，帶領少年們走讀台灣在地與世界各國的風土民情。

「光影詩歌」由「安起」主持，每週日12時30分首播，是極少數以攝影為主題的廣播節目，透過各種精彩的聲音呈現攝影作品瞬間永恆與背後的生活哲學，獲入圍音效獎。

「馬士」主持的「玻璃星球」是心靈療癒節目，每週六深夜0時首播，今年以「男性逐夢者」為主題，邀請男性們在節目中分享自我實現的過程，入圍社會關懷節目主持人獎。

至於入圍教育文化節目獎的「彼當陣•現此時」，是以台語為主要發音的節目，由智元主持，節目以今昔對比方式，帶出台灣民俗節慶及傳統文化中的性別差異現象，深入探討性別平權議題。