翻譯真的應該一字不差嗎？一名媽媽透露，孩子回家後拿著考題詢問一些錯誤的地方，但她一看卻發現handsome不能答「帥氣的」，而是要寫「英俊的」才對，讓她疑惑地說「現在這麼嚴格啊」。

一位媽媽今（7）日在臉書「爆廢公社」表示，就讀國一的兒子拿出一張英文考卷向她詢問，她一看卻發現handsome不能寫「帥氣的」，要寫「英俊的」；cousin不能寫「堂表哥弟姊妹」，要寫「堂表兄弟姊妹」；too不能寫「太」，只能寫「也」，讓她驚呼「請問現在國一英文翻譯要一字不差？記得我們那個年代意思到了就到了，現在這麼嚴格啊」。

其他網友看完全都罵爆，狂酸「應付考試的」、「這英文老師太死板會害死學生」、「我覺得太矯枉過正，印度《三個傻瓜》那部電影就是在諷刺這個行為」、「這不是考英文了，這其實是考中文」、「我從美國回台灣讀高中的，英文老師一直都是把我的考卷都打叉叉，對我的翻譯沒有一次滿意」。

該位媽媽解釋，雖然她心中也很疑惑，但還是尊重每位老師的教學方式，並說將在班親會時再向老師請教確切狀況。