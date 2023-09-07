鍾欣凌坦言很緊張，但一定會全力以赴主持好金鐘獎。（三立提供）

第58屆金鐘獎將於10月20日舉辦節目類頒獎典禮、10月21日舉辦戲劇類頒獎典禮，今（7日）公布兩天典禮主持人，分別由陳亞蘭、劉品言主持節目類，鍾欣凌獨挑大樑主持戲劇類頒獎典禮。鍾欣凌今坦言很緊張，也透露接到邀請時猶豫許久，「怎麼辦？還沒開始就已經想逃了！」

出道24年、擁有4座金鐘獎的鍾欣凌，去年在視后謝盈萱將獲獎戲劇從《四樓的天堂》誤會成《俗女養成記2》時，機智的稱該場面為「今晚金鐘最高潮」，被所有人讚許為神救援。

這次接下主持棒，鍾欣凌感謝身邊朋友、經紀人鼓勵她挑戰，「也謝謝網友，因為製作單位好像有參考去年金鐘典禮時的網友建議，說可以試試找我來當主持人，所以謝謝可愛的網友們把我推上了金鐘獎的舞台啊！」

去年戲劇類頒獎典禮由曾寶儀主持，從典禮開場的影片到尾聲都廣受好評，鍾欣凌稱讚曾寶儀的主持為天花板等級，「阿寶去年真的主持太好，這個天花板太高了，我可能很難摸到，但我會好好準備，期待帶給大家一個溫暖開心的戲劇人同樂會」。

鍾欣凌獲獎時，總會在致詞後說「我是諧星，我會演戲，謝謝你們愛看電視」，讓台下所有演藝人員及觀眾們都感動不已。她今感激的說，從沒想過自己會從在電視機前看典禮，到坐進金鐘殿堂在台下看著一起演戲的夥伴們在台上閃閃發光，榮幸的上台領獎說出內心感謝，「更沒想到竟然有一天，我會接到光榮的主持任務，我會全力以赴，我很緊張但也很興奮，我期待和老戰友、新朋友們在金鐘獎當天見面，把我們這一年的好作品推薦出去」。