南韓警方周三（6日）正式逮捕2名越南航空公司空服員，兩人涉嫌在隨身行李藏了大麻油走私入境，黑市價值達3億韓元（約新台幣719萬元）。

越南《青年報》（tuổi trẻ news）、網媒「越南快訊」（VnExpress）引述南韓媒體MBC報導，仁川警察局消息來源稱，這2名越南女性空服員今年4月間自越南飛抵南韓仁川機場時，隨身行李遭搜出合成大麻油，分裝於50個美妝品空罐。2名嫌犯年齡均為20歲左右，屬於一組為數4人的越南空服員，據信加入某個走私集團。

2名嫌犯向警方供稱只是幫忙帶了一些美妝品，酬勞6.8萬元至15萬韓元（約台幣1631元至3598元），不知瓶瓶罐罐裝了什麼東西。她們向MBC透露，「不曉得那些是毒品，我們只是接獲熟人把美妝品送到南韓的指示之後才幫忙帶貨」。

南韓MBC電視台6日報導，有越南空服員涉及大麻油走私案遭警方逮捕。

調查人員說，同組的另2名空服員也涉嫌走私毒品，上述2名空姐在南韓遭逮後，這2兩名空服員並未搭上飛往南韓的班機。仁川警方已擴大調查，包括追查並未飛往南韓的2名空姐涉案情況，以確認是否有更多人參與這起走私案。

此案發生後，仁川機場海關人員向MBC表示會針對越南的航空公司空服員行李加強過濾。與入境旅客相較，南韓機場目前對於航空公司機組員行李檢查程度相對寬鬆。當地警方說，越南空服人員長期從越南帶貨至南韓以賺取跑腿費用。南韓《東亞日報》稱，2名被捕空姐面臨違反《麻醉藥品管制法》（Narcotics Control Act）的罪名指控。

越南幾家航空公司已有初步回應。越捷航空（Vietjet Air）證實，遭逮的2名空服員並非該公司員工；越竹航空（Bamboo Airlines）7日下午證實與此案無關；國營的越南航空（Vietnam Airlines）稱，正待當局確認。上述業者均稱，任何員工若違反法律或公司工作規定均須嚴懲。越南民航局一名代表7日說，尚未接獲越南或南韓警方對此案的任何公告。

今年3月，越南航空4名空服員受託在行李攜帶K他命與古柯鹼從巴黎飛到越南胡志明市，總重11.4公斤，毒品均以牙膏偽裝，327條牙膏之中157條藏毒。4人因「不知情」獲釋。

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