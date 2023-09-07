雲林縣糕餅商業同業公會與雲林縣孔明祖師會號召會員在祖師爺誕辰日做愛心公益，共有25家店家響應，提供傳統中式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、黑米蛋黃酥等各式月餅禮盒620盒當捐血贈品。（周麗蘭攝）

寒梅基金會董事長陳楊麗蓉持續52年幫助單親寡母，7日又贈給雲林、嘉義、台南等三縣市家扶中心的單親媽媽20人，每人3萬5000元慰問金。農曆7月23日是糕餅業的祖師爺孔明（諸葛亮）誕辰日，雲林縣糕餅商業同業公會的25家店家共提供620盒月餅禮盒，只要捐血250CC即送一盒、500CC送2盒。

88歲陳楊麗蓉親自出席在斗六市三好飯店舉行的「單親寡母關懷慰問」活動，她緊握每個媽媽的手，告訴她們「苦日子會過去」、「不管暗暝多長一定會天光！」場面溫馨感人。

寒梅基金會執行長周明泉表示，陳楊麗蓉26歲時丈夫生病過世，她接手屋瓦銷售工作，每天沒日沒夜工作，經濟狀況改善後，她開始在先生的忌日農曆7月23日發願幫助與她一樣的單親媽媽，迄今52年沒中斷，對象從台南擴及雲林及嘉義。

雲林家扶表示，陳楊麗蓉於1993年與家扶單親媽媽結善緣，開始每年幫忙10名台南地區的單親媽媽；2018年把關懷活動擴及台南市、嘉義縣、雲林縣，每縣市5位單親媽媽，每年總計20位，52年來累計援助過541戶人家。

雲林家扶的單親媽媽之一李雅祺分享心路歷程說，先生2019年年癌症過世，留下數百萬元債務及3個孩子，為了給孩子榜樣，她更努力生活，工作之餘考取病歷資訊管理、服務員、乙級芳療師證照，上月又拿到碩士學歷。

農曆7月23日也是孔明的誕辰日，他是糕餅業的祖師爺，雲林縣糕餅商業同業公會得知血庫告急，7日舉辦「你捐血我送月餅」愛心活動，到9月9日為止，只要捐血250CC即送1盒，捐500CC送2盒。

雲林捐血站長蔡孟娟指出，7、8月暑假加上氣候不穩定，捐血人大幅減少，醫院在暑假期間手術增加，各地血庫均告急，該中心又以AB型血最缺只剩3.4天，其次A型血3.9天、O型5天。

雲林縣糕餅商業同業公會理事長廖明吉表示，為鼓勵及感謝民眾踴躍捐血，公會與雲林縣孔明祖師會號召會員在祖師爺誕辰日做愛心公益，共有25家店家響應，捐贈傳統中式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、黑米蛋黃酥等各式月餅禮盒620盒。