寒梅基金會董事長陳楊麗蓉持續52年幫助單親寡母，7日又贈給雲林、嘉義、台南等三縣市家扶中心的單親媽媽20人，每人3萬5000元慰問金。農曆7月23日是糕餅業的祖師爺孔明（諸葛亮）誕辰日，雲林縣糕餅商業同業公會的25家店家共提供620盒月餅禮盒，只要捐血250CC即送一盒、500CC送2盒。
88歲陳楊麗蓉親自出席在斗六市三好飯店舉行的「單親寡母關懷慰問」活動，她緊握每個媽媽的手，告訴她們「苦日子會過去」、「不管暗暝多長一定會天光！」場面溫馨感人。
寒梅基金會執行長周明泉表示，陳楊麗蓉26歲時丈夫生病過世，她接手屋瓦銷售工作，每天沒日沒夜工作，經濟狀況改善後，她開始在先生的忌日農曆7月23日發願幫助與她一樣的單親媽媽，迄今52年沒中斷，對象從台南擴及雲林及嘉義。
雲林家扶表示，陳楊麗蓉於1993年與家扶單親媽媽結善緣，開始每年幫忙10名台南地區的單親媽媽；2018年把關懷活動擴及台南市、嘉義縣、雲林縣，每縣市5位單親媽媽，每年總計20位，52年來累計援助過541戶人家。
雲林家扶的單親媽媽之一李雅祺分享心路歷程說，先生2019年年癌症過世，留下數百萬元債務及3個孩子，為了給孩子榜樣，她更努力生活，工作之餘考取病歷資訊管理、服務員、乙級芳療師證照，上月又拿到碩士學歷。
農曆7月23日也是孔明的誕辰日，他是糕餅業的祖師爺，雲林縣糕餅商業同業公會得知血庫告急，7日舉辦「你捐血我送月餅」愛心活動，到9月9日為止，只要捐血250CC即送1盒，捐500CC送2盒。
雲林捐血站長蔡孟娟指出，7、8月暑假加上氣候不穩定，捐血人大幅減少，醫院在暑假期間手術增加，各地血庫均告急，該中心又以AB型血最缺只剩3.4天，其次A型血3.9天、O型5天。
雲林縣糕餅商業同業公會理事長廖明吉表示，為鼓勵及感謝民眾踴躍捐血，公會與雲林縣孔明祖師會號召會員在祖師爺誕辰日做愛心公益，共有25家店家響應，捐贈傳統中式月餅、蛋黃酥、鳳梨酥、黑米蛋黃酥等各式月餅禮盒620盒。
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