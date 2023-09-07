為迎接中秋佳節，「蓮潭小農市集」本週末9/09、10兩天在左營高雄物產館一次性將高雄五大區的特產放在一起，包括甲仙梅精糖、六龜香醇老茶樹採擷培的六龜山茶，有紅茶及青茶2種茶包、來自梓官的漁產加工品「豆鼓小魚醬或小蝦寶辣椒醬」、田寮的大崗山龍眼蜂蜜以及來自美濃，帶有淡淡芋香口感Q彈的高雄147米，每一樣都是高雄在地的好滋味，山產海產匯集的「高雄賀禮」讓中秋送禮的心意大碗又滿意。

「彩色刮刮畫創作體驗」與「３Ｄ立體黏貼畫DIY」，完成的作品均可帶回家慢慢欣賞（圖片來源：高雄市農業局提供）

配合推廣高雄在地的農畜優良產品，本次特別辦理覓味廚房料理教學，9/09日邀請到勞工局職人業師張秉庠老師，以高雄優良國產豬肉為主題，帶來職人級的「台灣滷肉飯」，不藏私的將料理祕訣教給大家，學起來不僅在家可以烹飪出大師級的香濃醇韻的滷肉，更可以跟老饕追逐的店家較勁手藝！課程需要事先報名，名額有限額滿為止喔！

配合推廣高雄在地的農畜優良產品，蓮潭小農市集本週特別辦理覓味廚房料理教學（圖片來源：高雄市農業局提供）

蓮潭小農市集有來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，推出當地當令新鮮蔬果等農產，伴隨午后的音樂演出以及農產試吃活動，還有主持人的風趣推廣，參與民眾都有機會將主持人手中的農產品伴手禮贏回家；此外，九月份的親子DIY活動以「藝文創作DIY系列」為主題，推出「彩色刮刮畫創作體驗」與「３Ｄ立體黏貼畫DIY」，完成的作品均可帶回家慢慢欣賞，歡迎闔家大小參與，共度歡樂時光。

蓮潭小農市集有來自高雄及鄰近縣市的優質農產品，推出當地當令新鮮蔬果等農產（圖片來源：高雄市農業局提供）

歡迎大家9/09、10日來左營高雄物產館『蓮潭小農市集』走走逛逛，豐富活動等您到場參與，還有最特別的中秋伴手禮，高雄在地滋味好，讓您今年送禮免煩惱！詳細內容可上高雄市政府農業局官網，或到高雄物產館FB查詢。