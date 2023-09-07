埔里工務段將在台14線64K＋100觀音瀑布入口處，設置閃爍警示燈設施。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

埔里觀音瀑布步道多處坍方，沿途欄杆、河道、邊坡、護岸需要進一步整治。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮著名景點觀音瀑布因落石而封閉，縣府觀光處爭取2400萬元將步道及停車場進行修繕，相關單位日前實地會勘，民代希望停車場至瀑布步道間能做天橋，有崩塌危險區塊能建置防護網，縣府將納入地方意見進行規畫，最快11月底發包施工。

觀音瀑布位於埔里郊區、台14線(埔霧公路)旁，瀑布有3層、水量豐沛，加上從入口步行約5分鐘可以看到外層瀑布，步行約半小時可以看到最上層瀑布，因此每年夏天不僅是在地人運動健行勝地，也吸引外地遊客觀瀑親水消暑，未料卻因豪雨致災導致步道多處落石，於去年3月封閉迄今。

南投縣觀光處舉行工程地方說明會後，日前會同南投縣議員陳宜君、黃世芳、吳國昌及蘇昱誠等人，並邀公路總局埔里工務段一同會勘。

陳宜君、黃世芳說，埔霧公路假日的車流量大，遊客停車後須穿越馬路，才能前往觀音瀑布步道，容易發生危險，建議初期設置號誌提醒車輛減速，方便遊客通過，未來興建人行天橋或地下通道，強化行人安全。

埔里工務段會勘後允諾，鑒於台14線車速快，將在觀音瀑布入口處設置閃爍警示燈設施，並在前後設置預告號誌，預計在園區開放前1個月進場施工。

縣府觀光處指出，觀音瀑布步道近期受到卡努風災重創，步道多處坍方，沿途欄杆、河道、邊坡、護岸需要進一步整治，將納入地方意見進行規畫，於步道沿途山壁設置防落石護網，並改善登山步道、廁所、停車場及周邊公共設施，最快11月底發包，若工程期程順利，最快明年暑假前完工開放，重現觀音瀑布美景。