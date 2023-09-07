許多男生都希望自己的下體尺寸傲人，讓另一半愛愛時感到加倍歡愉。不過一位女子近日表示，前任男友的尺寸太大，讓她每次完事後都會壞掉，常常得去看婦產科治療，反觀現任雖然尺寸小，但是愛愛時不會受傷，時間再久都不會痛，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，前任男友的尺寸相當大，愛愛時雖然很舒服但有點太過刺激，害她每次完事後都會破皮，常常得去看婦產科，「每次做完都會壞掉」；反觀現任雖然尺寸比較小，但是卻讓她覺得比較輕鬆，就算時間再久都不會痛，「這任是很像在按摩的舒服，我覺得蠻好的，起碼不會受傷」，原PO也因此向尺寸小的男生喊話別自卑，「市場還是很大的，很適合我這種下面容易受傷的女生」。

女子分享自己的經驗吸引不少網友回應。（翻攝自Dcard）

對此，許多人紛紛回應，「每個人都有適合自己的尺寸，多瞭解自己比較快速知道合不合拍」、「這是真的，每次做完都要去看婦產科，平均一個月就會婦產科報到一次…」、「小車也能遇上好車位的概念」。

但也有網友認為，原PO常受傷可能不完全是因為尺寸問題，「比較好奇大是多大，會破皮感覺還是不夠濕」、「那是姿勢的問題，當你找到到正確姿勢，我保證你還是愛大的」、「如果要讓女生有在按摩的感覺，也不能太小吧？」。