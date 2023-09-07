美國第一夫人吉兒．拜登本週確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，民主黨籍的總統拜登因為出席活動沒有戴口罩而遭受批評，但他似乎沒有將這件事放在心上。

法新社報導，尋求2024年連任美國總統、現年80歲的拜登（Joe Biden）昨天在白宮授予榮譽勳章給一位八旬越戰老兵時，竟摘下口罩而招致外界批評。

福斯新聞（Fox News）指責違反防疫規定的拜登「虛偽」，他的發言人則宣稱拜登會遵守防疫。

知名節目主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）向「紐約郵報」（New York Post）表示，拜登「不戴口罩是不尊重人的行為」。

就在授勳典禮的幾個小時前，白宮幕僚說道，因為第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）4日確診，拜登將遵守戴口罩的防疫規定，包括周圍有其他人時需戴上口罩。

但拜登今天仍舊沒遵守規定，他要就碼頭工人協議發表演說時，把黑色口罩拿在手中。

拜登對一小群聽眾演說，他在開場白中表示：「我今天再次進行篩檢，完全沒有染疫。但他們一直告訴我，因為必須戴口罩10天或大概這樣的時間，我需要繼續戴著。」

然後他還笑著說：「但別告訴他們我進來的時候沒有戴口罩，好嗎？」

2022年曾確診COVID-19的拜登本週將前往印度，參加在新德里舉行的20國集團（G20）峰會，並與世界各國領導人會面。