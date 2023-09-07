日本經濟新聞引述日本農林水產省5日消息，日本對中國的水產品出口額同比7月減少23.2％，降至77億日元（約人民幣3.83億元）。日本農林水產省認為，（出口額下降的）原因是中國對所有日本進口的水產品實施放射性物質檢測。日本農林水產省透露，這是自2021年1月以後，2年半來日本對中國的水產品出口額首次減少。

陸媒報導，中國政府自7月起，針對日本產水產品的放射性物質檢測，由以往的抽樣檢測改為全面檢測。因等待檢測而被滯留海關的情況增加。因新鮮度下降而無法銷售，日本開始停止出口。

受核汙染水啟動排海影響，中國自8月24日起，全面暫停進口日本水產品，9月以後日本的出口有可能幾乎為零。出口量僅次於中國大陸的香港，也已停止從福島縣和宮城縣等10個都縣進口水產品。

據報導，日本水產品整體的出口額為337億日元，減少3％。對中國的出口減少拉低了整體出口額。作為水產品中的主要出口產品，扇貝的減少尤為明顯。

據指出，中國是日本水產品的最大出口對象國。日本2022年水產品出口總額為3873億日元，其中中國占871億日元約21％。