北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，烏克蘭部隊已能夠突破俄羅斯防禦，並在對抗俄軍的反攻攻勢取得進展。

法新社報導，史托騰柏格告訴歐洲議會議員：「烏克蘭正逐步取得進展，這證明了我們支持的重要性，以及我們繼續支持的能力和意願。」

「這是場激烈的戰鬥、艱難的戰鬥，但他們已經能夠突破俄羅斯軍隊的防線，並且向前推進。」

烏克蘭最近幾天聲稱，已在南部艱鉅的戰況突破俄國嚴加防守的第一道防線。

烏克蘭收到來自北約成員國的西方裝甲以支援他們推進，其中包括戰車和裝甲車。

但基輔當局承認，長達數月的南向行動進展較預期慢，並對戰力造成嚴重損失。據報導，由於全面正面攻勢受到俄軍佈下的密集雷區阻撓，烏軍不得不採取小規模徒步進攻。

俄國全面入侵烏克蘭後，使以美國為首的北約軍事聯盟更加壯大，北約不僅增強其東翼部隊，也擴大成員國。

而關於烏克蘭宣稱，俄國無人機襲擊烏克蘭基礎設施時，在北約成員國羅馬尼亞領土墜落及爆炸一事，史托騰柏格今天表示，北約沒有發現任何跡象表明，在羅馬尼亞領土上發現的無人機殘骸，是由莫斯科當局針對羅馬尼亞的蓄意攻擊造成。

史托騰柏格告訴歐洲議會議員：「沒有任何資訊表明這是由俄國蓄意發動的攻擊，我們正在等待進行中的調查結果。」