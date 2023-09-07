台中市目前已累積24例境外移入及9例本土登革熱確診個案，台中市衛生局 6日又接獲2例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為2名曾到台南市旅遊的20多歲男女，目前檢體送中央檢驗中，並通知居住地大甲區公所開設區級指揮中心防治會議，執行居住地及工作地登革熱防治工作。

疫調發現，2例個案為同住親友，2人在8月25日至27日至台南自由行，先後於8月31日及9月1出現發燒、肌肉痠痛症狀，陸續就醫皆未改善。2人6日至醫院採檢NS1快篩皆呈陽性，由醫院通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中，同住家人4人目前無不適症狀。衛生單位將擴大居住地疫調及同住家人健康追蹤，並評估安排採檢。

衛生局長曾梓展指出，依據疾病管制署統計資料至今日，台中市共有24例境外移入及9例本土登革熱確定個案。境外移入來源皆為東南亞國家，至9月4日已有5例本土登革熱個案監測期滿，第6例（大雅區）、第7例（大里區）、第8例（大甲區）、第9例（南區）本土個案將陸續疫情監測至10月3日，請民眾務必落實防蚊及提高警覺。

曾梓展呼籲，南部疫情嚴峻，台南市已公告全市為流行區，北部亦有本土登革熱群聚疫情，民眾前往登革熱疫情熱區務必做好防蚊措施，使用含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液，及穿著淺色薄長袖、長褲。若14天內曾至國內登革熱流行地區或自東南亞地區的民眾，如出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請提高警覺就醫。

衛生局補充，針對本土個案的化學防治前，市府會先行通知個案住家半徑50公尺住民配合防治；另執行戶外半徑200公尺化學防治，也請民眾主動配合清除孳生源及到場配合化學防治，如查獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若有拒絕、規避或妨礙防治工作情形，最高可處30萬元罰鍰，呼籲民眾務必配合防治政策。