世界盃男籃賽7日進行到第5到8名排名賽，第1場由本屆「黑馬」拉脫維亞出戰義大利，靠著格拉祖利斯攻下全場最高28分，其中包含最後21秒穩住勝局的關鍵三分球，幫助拉脫維亞最後以87比82逆轉險勝義大利，順利闖進9日登場的第5、6名之戰。

義大利開賽就打出10比3，隨後更在達托梅首節包辦11分貢獻下，逐漸擴大領先到兩位數，但到了次節，拉脫維亞展開反撲，靠著格拉祖利斯凶猛火力，拉脫維亞不僅追上，甚至取得超前，打完上半場，拉脫維亞反以46比42領先，達托梅與格拉祖利斯半場各拿15分。

拉脫維亞雖在第三節開始打出12比2，一度擴大領先到14分，不過義大利沒有放棄，持續縮小落後差距，打到比賽還剩兩分多鐘，雙方差距只剩4分，甚至最後41秒，史皮蘇的三分球命中，把比數追成82比84，拉脫維亞的勝利看來有點危險了。

暫停過後，格拉祖利斯隨即在三分線外強行拔起出手命中，成功擴大領先差距到5分，接下來托納特三分球落空，籃板球落到史克萊手上，他也順利拖完比賽時間，幫助拉脫維亞驚險留下比賽勝利。