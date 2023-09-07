FERRAGAMO現任設計總監Maximilian Davis上任後，為這個百年品牌注入一股新的活力，品牌2023秋冬系列包款上市後，也成為不少明星的愛用款，其中主打的的Archive手提包、NEW FRAME包、HUG肩背包等，成為歐美街拍王者海莉比伯、品牌代言人韓男團NCT的JENO，以及台灣藝人張鈞甯等都是本季秋冬主打的粉絲，其中容量大又時髦的Archive手提包，經常被用於國外旅行、機場時尚的好夥伴。

品牌代言人韓團NCT成員JENO，進行海外行程時也不忘帶著FERRAGAMO ARCHIVE手提包，為品牌帶來流量。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

Maximilian Davis在2023秋冬系列中，從品牌創辦人Salvatore Ferragamo發源地「好萊塢」汲取靈感，不論是服裝、包款都擁有當時復古摩登的外型，但透過現代化設計的轉譯，在視覺上呈現出融合上世紀中葉、現代美感的包款。以ARCHIVE單肩包是以品牌1990年代推出的典藏作品為靈感，圓潤簡潔的外型符合當代審美，但包款細節仍忠於原創，如正面醒目的Gancini扣飾、不對稱口袋造型等。

海莉比伯和老公小賈斯汀日常約會時以FERRAGAMO New Frame包款上街。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

海莉比伯在日常上街、出席晚宴、約會時愛用的NewFrame也同樣是奠基於50年代好萊塢的審美，簡潔的線條加上細節的金屬裝飾，常見於古董包款的硬殼小牛皮面料，使中和外型的俐落增加一點溫潤的氣質，優雅、時髦的風格都能輕鬆融入，也因此備受時尚潮人的喜愛，成為歐美街拍的常客之一，若想要更加典雅、具故事性的包款的話，NewFrame其中一只以品牌典藏18K金訂製鞋致敬的包款，其提把運用常見於珠寶工藝的特殊工法打造，更加典雅、帶出更加不同的風格選擇。

FERRAGAMO 2023秋冬秀場上，模特們以手拿包的方式演繹HUG包款，該包款共有紅、亮面黑、亮面白、午夜藍、黃色等款式。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

復古風潮回流的2023年，不少品牌重新推出類似保齡球袋的包款，但本季FERRAGAMO主打的HUG包款卻獨具一格，在包體正面的裝飾是以品牌佛羅倫斯環型鍛鐵古董為靈感，以品牌經典的Gancini扣飾「擁抱」包身，因此得名，該包款擁有多樣的背法，在秀上模特是以手拿包的形式走上伸展台，搭配簡約流線的服裝輪廓，呈現出一種霸氣、時髦的氣質，但其實在包款頂部也有手把、每只包款裡也附有同色系的肩背帶，讓包款的使用方式更加多元、百搭。

午夜藍HUG手提包，12萬3000元。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

黑色HUG手拿包，12萬3000元。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

紅色HUG手提包，12萬3000元。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

黃色Archive(S) ，7萬7900元。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

黑色黃金扭結手把NEW FRAME手提包， 17萬3000元。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）

藍色Archive手提包，(S)7萬7900元、 (M) 10萬5000元。（FERRAGAMO提供/林欣儀台北傳真）