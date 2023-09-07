台中國際機場疫情前有14條國際及兩岸航線，去年10月解封後，陸續恢復航線，9月23日將迎來東方航空台中至南京定期航班，為第5條國際及兩岸航線。台中市觀旅局7日指出，希望各航空公司下半年或明年第一季優先評估開航台中航線，後續盼交通部、民航局與地方攜手力拚14條順利開航，造福中台灣730萬民眾。

台中市觀旅局表示，繼7月虎航澳門航線復飛後，台中國際機場9月23日將迎來東方航空台中至南京，每周一班定期航班，為第5條國際及兩岸航線；越竹航空11月初預計開航台中峴港間包機服務，期經由航線開拓，提供入境旅客更便利旅運服務，將國際旅客引進台中。

台中國際機場疫情前（2019年）國際及兩岸航線共計14條，包括越南河內、胡志明市、日本東京成田、琉球、大陸香港、澳門、寧波、南京、杭州、昆明、青島、深圳、廣州及三亞，每周約109班，載客數141萬人次。

隨著疫情解封，國際旅遊需求回溫，各機場旅客逐步增加，交通部長王國材日前在台中進行交通建設考察時，提到1年內以恢復台中國際機場疫情前14條航線為目標，盼能達到中進中出目標。

去年10月疫情逐步解封，陸續於去年9月復飛香港、11月越南胡志明市，以及今年1月復飛越南河內、7月澳門共計4條航線，預計10月底平均每周可達31班。另不定期包機今年均已首航，包括1月越南蜆港、4月菲律賓馬尼拉、7月韓國釜山及8月濟州。

為協助中央推動台中國際機場航線復航，台中市觀旅局日前邀請中央、地方、航空公司、代理商、旅行業者等相關單位，共同商談交流。會中交通部出席代表表示，會積極促成14條航線順利開航；民航局台中航空站則指出，台中國際機場航廈整修後煥然一新，呼籲各航空公司優先復飛台中黃金重點航線。

觀旅局長陳美秀提到，自疫情解封後積極引客，主動出擊參與國際旅展及推展活動，也與中台灣8縣市共同辦理「中台灣共同推動航線闢駛」，另也與國外政府機關、航空公司、旅行業者等洽談各航線開航可能性，希望各航空公司下半年或明年第一季優先評估開航台中航線，造福中台灣730萬民眾。