周曉涵受封美胸女王，走秀氣勢不凡。（陳俊吉攝）

周曉涵露胸又露腿，相當敬業。（陳俊吉攝）

周曉涵連續代言該品牌９年。（陳俊吉攝）

周曉涵今（7）日出席內衣品牌走秀，身穿亮橘色內衣秀出傲人雙峰，連續9年代言該品牌，卻都佛心沒漲價，她自嘲自己「俗擱大碗」。但也因為代言內衣，讓她9年來努力維持好體態，「這是自我克制的一個功課，如果沒有代言，我現在一定是大胖子。」

前陣子Me Too風波，曾和她合作的宥勝也遭揭發性騷女員工，她說本來想關心他，但不知道如何開口，「這種事有一點尷尬，我站在他的立場，我也會不知道該回達問題，他應該被煩到不行，等事過境遷就會出現，希望他好好的。」

日前她主演的8點檔殺青，終於有機會放長假到日本旅遊，但因為朋友圍繞再在身邊，沒機會有豔遇，只有被串燒店的帥店員熱情揮手招呼。

目前單身的她，哀怨沒有桃花，「可能我看起來很有距離感，很多人覺得難追就算了，我現在也過了主動年紀，現在面子很薄。」她年齡即將奔4，但今年逢9只想低調過，「我心態維持差不多狀態，我都忘記自己幾歲。」