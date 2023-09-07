10月1日前到「署茗職茶@AtTea」消費2款秋季新飲品「蜜柚茉莉」、「蜜柚果沙」，即享77折優惠。(署茗職茶@AtTea提供)

即將迎來月圓秋節，連鎖手搖飲品牌陸續推出優惠，讓民眾省錢喝手搖。85度C9月9日到12日連續4天推出「多多分享日」活動，原價55元的大杯「冰初露多多綠茶」第2杯只要10元，65元即可爽喝2杯。「署茗職茶@AtTea」則推出2款秋季新飲品「蜜柚茉莉」、「蜜柚果沙」，10月1日前來店任選2杯，即享77折優惠。

85度C全新茶飲菜單，將4種基底茶湯全面升級，改為「初露綠茶」、「淺焙青茶」、「厚焙烏龍」和「慢熟紅茶」。「初露多多綠茶」使用活菌發酵乳搭配新茶湯「初露綠茶」，喝起來酸甜爽口，又帶點茉莉花香。大杯原價55元，9月9日到12日一連4天，第二杯特價10元，2杯65元下殺59折優惠。現購現取，每人限購3組（6杯），APP線上訂餐無此優惠。

藝人蕭敬騰創立的「署茗職茶@AtTea」今秋特別選用清新柚子醬為主角，結合手作蜂蜜果凍、蘆薈，打造全新清爽飲品「蜜柚茉莉」、「蜜柚果沙」，陪民眾和夏熱說拜拜。

「蜜柚茉莉」使用「柚子醬茉莉綠」搭配手作蜂蜜果凍、蘆薈，柔順茶香交疊蜜香嚼感，口感清爽對身體負擔小。另一款「蜜柚果沙」使用柚子醬和蜜蘋果現打成綿密雪沙，底層舖上蜂蜜果凍和蘆薈，每一口都帶來輕盈冰爽感受。10月1日前來店任選2杯，即享77折優惠，用清爽柚子飲搭配美味烤肉和香甜月餅，迎來酸甜解膩的美好秋節。