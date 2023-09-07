一艘載運煤炭的賴比瑞亞籍貨輪「MSXT ECHO（回音號）」昨晚航經花蓮外海，發出救援訊號，3名大陸籍船員在密閉船艙內昏迷，直升機吊掛，緊急送醫後仍不治。因貨輪提前時間到港，體積龐大，暫無船席，要到9日才可靠泊，檢方今進行遺體相驗後，初步確認缺氧窒息，下週一解剖。另請海巡人員封鎖船上案發現場，屆時再與勞檢人員共同登船勘驗。

這艘賴比瑞亞籍貨輪6日晚間8時行經花蓮港東北約12浬處，向花蓮港通報，有3名大陸籍船員於密閉船艙內昏迷，請求緊急後送。因貨輪船身長230米、吃水13.5米超過花蓮港靠泊限制，無法就近停靠，海巡署第六海巡隊前往嘗試救援，海巡人員回報，因貨輪船舷過高不易吊掛人員。

國搜中心改派遣空勤直升機前往，當晚22時許陸續吊掛接送3名船員至花蓮港23號碼頭，3名船員分送3家醫院急救，但到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，死者分別是27歲劉姓、54歲姚姓及33歲李姓男子。目前正試圖聯繫家屬。

花蓮地檢署今天先偕同法醫到醫院進行遺體相驗，初步確認缺氧窒息，檢方訂於下週一解剖，以查明死因。

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說，因貨輪比預定時間提前進港，加上船體龐大，暫時沒有可容納的船席，目前還在和平港外約10浬處等待，和平港要到10日才有靠泊的位置，花蓮港也只有一個碼頭可容納，但目前有其它貨輪使用中，最快要9日中午才能移開，回音號也要到那時才有辦法進港。

檢方目前先要求回音號回到花蓮港附近一處海象穩定區域，由海巡隊派人員先登船，確認並封鎖案發現場，並訪談船東、掌握船上人數及職掌，另外，待船舶進港後，將與勞檢、鑑識單位登船勘驗，釐清事發原因。