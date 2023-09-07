金曲歌后艾怡良今（7日）出席「第10屆台灣國際酷兒影展」記者會，而她7月曾在金曲獎上擔任頒獎人，把得獎名單上評審團主席陳建騏的簽名，看成入圍者陳建瑋，被網友罵翻，風波後首度露面，她坦承當下確實很難過，但也希望哭完後可以做得更好，還因此換到了難得經驗，反倒跟陳建瑋搭起合作橋梁，「誤打誤撞認識很棒的音樂人，謝謝大家鼓勵和安慰，音樂是最重要的，還可以和老師熟識，進而一起做音樂。」

艾怡良表示，這2個月都在密集工作，經過此次的烏龍事件後，她也提醒自己人都會犯錯，「我還是有舞台，有義務帶給大家音樂的能量，經紀人也要我把這件事當作學習，一定要再爬起來」，更向金曲獎喊話，「希望之後還是可以找我頒獎」，接下來她將閉關多天好好休息，「可能去旅遊，到沒人認識我的地方」，並稱「新專輯正在計劃中，應該會在明年推出」，明年下半年也確定會在台北小巨蛋開唱，會先在今年推出為電影《惡女》所寫的主題曲。

合作的新歌將由陳建瑋譜曲，艾怡良提供歌詞想法及和聲，有可能會以對唱方式呈現，一旁的經紀人左光平也考慮邀請今年最佳單曲製作人獎得主嘟嘟、周已敦合作另一首歌。另外，今年金曲獎司儀豆子近來上節目時吐露自責心情，「我如果不雞婆的話，會不會頂多就是艾怡良尷尬一下而已？這件事情就不會發生了？」艾怡良也回應：「這真的不能怪豆子哥，我跟他交情不錯，主要大家就是想把典禮做好，這不是他的錯。」

艾怡良不遺餘力支持同志、酷兒、性別平權等相關議題，自創曲〈光榮〉特別獻給LGBTQI＋族群，熱情表示「認為各式各樣的愛與傷痕都能將之榮耀，非常神聖」，為10月20日即將開幕影展「根與路徑：生成酷兒」揭開序幕。被問及最愛酷兒影展哪部片？艾怡良提到閉幕片《直到長夜將盡》，同時也大方表示「期待出演女同志角色，接受各種不同新鮮挑戰！」