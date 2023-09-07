據陸媒報導，上海一間來自南韓的甜點品牌NUDAKE，推出一款僅指甲蓋大小的「超迷你可頌」，4顆要價人民幣20元(約台幣87元)，引發網友吐槽，「你買就是你自己的問題。這個不怪老闆」，親自購買的網友也給出兩極評價，有讚說「很精緻、很可愛」，也有吐槽「沒吃到味道就嚥下去了」、「跟吃藥一樣」。

據陸媒《紅星新聞》報導，來自南韓的甜點品牌NUDAKE在上海的甜點店推出「指甲可頌」，四個小小的可頌便要價人民幣20元。NUDAKE店員表示，此款可頌是人民幣20元1組(4個)，有小拇指蓋大小，已經販賣一兩年，定價與韓國品牌方都一樣，並非因為開在上海定價才這麼高，該產品是韓國品牌方指定生產，雖然產品和指甲的大小一樣，但每個可頌皆是手工製作。報導也補充，NUDAKE稱此款商品的銷量還可以，點的人挺多。

在社群媒體小紅書上有許多網友分享心得，吐槽說「小到令人髮指，以為拿到一包空氣」、「提不了甚麼性價比，真的很獵奇」、「彷彿在吞藥」，不過也有網友讚說「很可愛，店員還反覆確認說非常迷你」、「味道還不錯」、「跟模型一樣精緻」。

不少大陸網友表示，「買這種的肯定是不缺錢的！」「這個算不算智商稅，我是不會買。」「愚昧無知者多，為什麼不騙這些呆瓜」「你買就是你自己的問題。這個不怪老闆。」