國際知名數位旅遊平台Agoda今天公布「NG搭機體驗排行榜」，10個受訪亞太市場中的綜合排名，「沒禮貌乘客」最顧人怨。

Agoda今天發布新聞稿，這項調查由獨立市場研究公司YouGov於7月進行，共有1萬2065名線上受訪者，這些受訪者過去1年至少度過一次假期，受訪國家包含澳洲（1003人）、印度（1005人）、馬來西亞（1010人）、韓國（1008人）、日本（1003人）、越南（1008人）、印尼（2013人）、台灣（1003人）、菲律賓（1009人）和泰國（2003人）。

Agoda說，綜合排名中，「沒禮貌乘客」排名第1，台灣、韓國和泰國的受訪者覺得乘客爭奪扶手、發出噪音、脫鞋等行為讓人非常困擾。

「班機延誤」排名第2，馬來西亞、印尼和越南受訪者最無法忍受；排名第3的是「吵鬧乘客」，包含愛聊天、播音樂不戴耳機等行為。（編輯：陳政偉）1120907