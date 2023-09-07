地緣政治緊張之際，新加坡總理李顯龍出席東協峰會相關會議表示，東南亞國家關切中、美若發生誤判，恐將區域推向嚴重衝突；他也說，應繼續維護各國在南海的航行及飛行自由權利。

第43屆東協峰會5日至7日在印尼雅加達登場，期間也舉行東協中國峰會、東協美國峰會等會議。

綜合星媒今天報導，李顯龍昨天在東協領袖與中國國務院總理李強的會議上表示，中國與美國持續對話、在各層級建立戰略互信、尋求合作，至關重要。「美中都需展現領導力，處理諸多影響所有人的全球議題」。

隨後在東協領袖與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）舉行的會議上，李顯龍重申，東南亞國家長期關注美中關係發展。

他說：「東南亞國家關切的是，美中若發生誤判，恐將區域推向嚴重衝突。」

南海是此區域潛在的衝突熱點之一。李顯龍表示，南海是各方共享資源，各方應繼續維護所有國家航行及飛行自由的權利。

他指出，東協持續與中國在南海議題上接觸，雙方應該加大力度談成保障各方權益的「南海行為準則」。

然而，中國政府日前發布「2023年版標準地圖」，以「十段線」取代「九段線」，幾乎將整片南海都納入中國領海，引發台灣、馬來西亞、菲律賓與越南等南海主權聲索國抗議。

馬來西亞、菲律賓及越南都是東協成員國。這次印尼發出的東協峰會主席聲明未明確提及中國新版地圖爭議，但在有關南海的內容強調，「有必要維持、促進有利南海行為準則磋商的環境，並因此樂見有助緩解緊張局勢及意外、誤會及誤判風險的實際舉措」。

聲明也指出，部份東協成員國在會議上對南海的「填土工程、活動及嚴重事故」表達關切。各會員國重申，有必要增進互信、在可能使爭端升級的活動上保持克制，並避免採取任何可能使情況更加複雜的舉措；應在國際法原則下，追求以和平方式解決爭端。

為處理南海主權爭議，中國與東協10國於2002年簽署「南海各方行為宣言」，目標是最終磋商形成「南海行為準則」。目前已完成準則的單一磋商文本草案二讀。