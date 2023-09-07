全台本土登革熱疫情持續升溫，桃園截至9月7日共確診14例本土病例，都有台南旅遊史，副市長王明鉅今天主持今年度第3次登革熱防治跨局處會議，會中指示各局處共同防堵登革熱疫情傳播。

王明鉅會議中，指示衛生局結合各局處巡查高風險場域、勞動局加強各區移工宿舍環境衛生管理、教育局規畫大專院校巡查以落實校園孳生源清除、經濟發展局轄管公私有市場應逐一巡查孳清、民政局將登革熱防治工作列入各區公所考核項目，都市發展局就興建中工地也應加強下雨過後積水容器之清除，共同防堵登革熱疫情傳播。

王明鉅聽取各單位報告後指示，依近1周內各局處轄管場域專案巡查結果，針對轄內工業區、商圈、公私有市場、工地及移工宿舍較多之區里，請衛生局會同區公所及經發局、建管處及勞動局加強巡查；並再次提醒教育局，安排大專院校的入校巡查，確保每校於下周開學前完成孳清工作，高中職以下各級學校也請督學落實督導，以維護校園環境衛生及師生安全；會中也指示衛生局可委託專業團體協助病媒蚊密度調查人力及量能，以協助各權管單位高風險巡查工作。

依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，全臺登革熱疫情持續升溫，桃園目前確診14例本土病例，均有台南旅遊史，醫療院所近3周通報情形也有大幅提升，衛生局再次呼籲，倘民眾有至流行地旅遊後自覺有疑似症狀如發燒、頭痛、肌肉痛、關節痛等，請儘速就醫並主動告知TOCC，也提醒民眾持續加強室內外環境積水容器清除工作，避免孳生病媒蚊。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。