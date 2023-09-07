賈靜雯（右）和導演楊力州昨為弱勢兒童發聲。（家扶基金會提供）

賈靜雯今出席家扶基金會公益活動。（家扶基金會提供）

賈靜雯今（7）日出席家扶基金會公益活動，Selina今在臉書發布喜訊，生下兒子「小腰果」，賈靜雯聽聞開心地說：「Selina終於加入我們的行列。」表示會再傳訊息恭喜她，並透露在Selina產前2人還有碰面，「她非常可愛，洋溢滿滿幸福氛圍，很像一個小朋友。」被問到是否要分享育兒之道，她秒回：「不要人家才剛生完就講，育兒之道，先讓她好好休息，顧好身體再說吧。」

她的大女兒梧桐妹日前曬出捧著虎皮鸚鵡的燦笑自拍，沒想到引來酸民要她別穿鼻環。賈靜雯說母女倆其實有先討論過，她認為梧桐妹不要後悔都OK，還陪女兒一起去挑鼻環款式。但她也自曝會故意在女兒面前學牛叫，發出「哞哞」的聲音，猛虧女兒，「妳可以不要跟牛一樣嗎？」

日前許瑋甯被周刊爆料因為在《她和她的她》遭吳慷仁硬上造成陰影，短期不想再與對方合作，賈靜雯和吳慷仁劇中演家暴怨偶，對於該傳聞她含糊說：「我在認真跳舞，什麼新聞都沒看。」對戲裡的家暴情節有陰影嗎？她一派輕鬆說：「那都多久以前了。」而她的新作《此時此刻》被爆遭製作人老公修杰楷砍片酬，她笑說：「他找我經紀人談，公事公辦。」