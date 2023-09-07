超思資本額僅50萬元，卻能獲得農業部上億元補貼進口雞蛋，爭議持續延燒；農業部長陳吉仲更揚言要對汙衊的言論提告，國民黨總統參選人侯友宜在臉書提出四項疑點，歡迎對他提告。前立委郭正亮表示，為侯友宜喊讚，做了一個非常聰明的動作，侯跳進來挺國民黨台北市議員徐巧芯；郭甚至認為，陳吉仲把超思這個案子處理成這樣，到處都是毛病，搞不好他升官的結果，會有坐牢風險。

郭正亮今(7日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，超思這個案子為什麼吵不完，因為兜不起來的地方太明顯。郭為侯友宜喊讚，侯友宜難得做一個非常聰明的動作，跳進來挺徐巧芯，說連他也一起告，等於入戲了，侯友宜在臉書寫了4大點，等於是寫給國民黨立委看，一定要追打，這樣才叫作戰，而且侯友宜選這個議題，可說是極度聰明。

郭正亮甚至指出，搞不好陳吉仲升官的結果，會有坐牢的風險。因為超思這個案子處理成這樣，到處都是毛病。超思資本額50萬，它上面的公司吳記蛋行資本額2.5萬，資本額越來越少，怎會有資金調度的能力，人家就會聯想跟吳記蛋品有關。吳記蛋品資本額5000萬，但吳記蛋品否認，稱沒有再做這行。