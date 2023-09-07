台中市議員謝志忠要求市府以最短時間完成相關程序，該解編就解編。（謝志忠提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員朱暖英呼籲市府，土地解編要有進度，不要讓民眾等到心累。（朱暖英提供／張亦惠台中傳真）

台中市議會7日進行台中市公設保留地解編專案報告，台中市內的公共設施專案通盤檢討9大專案中，僅谷關梨山風景區已實施發布，其他8區都沒進度，藍綠議員都要求市府盡快還地於民，不要再拖了。都發局長李正偉則解釋，無法確定期程但市府會盡快處理。

市議員楊典忠表示，2020年12月內政部都委會專案小組開了20次會議後，要求台中市政府提供「市地重劃可行性評估報告」，至今已經是第3年，台中市政府都還沒送，且市地重劃可行性評估採購案的履約期限到2027年底，到時候盧市長任期都結束了，市民權益完全被市府拖延。

都發局長李正偉表示，9月中會做期末報告審查，但因為部分相關政策改變，重大建設需要部分公設用地，還有各區議員提出地方需求，加上送審報告為104年或105年調查資料，資料中的人口、學校、市場等都有時空變化，目前無確定公設解編的期程，但市府盡快處理。

謝志忠指出，可以理解時空背景、建設規畫需求改變造成程序延宕，但是民眾的土地財產權已經遭到侵害數十年，必須盡速完成相關法定程序，該解編就解編、該徵收就徵收，既然已經劃定期程，就必須依照規畫，以最短時間完成相關程序。

楊典忠認為，3年多來議會議員們多次詢問公設保留地進度，市府都發局都以送內政部審議為由，實際上卻是「市地重劃可行性評估規劃案」一拖3年還沒完成，嚴重損害市民權益。

市議員朱暖英也指出，公保地活用和都市發展息息相關，已經無公用目的的公保地，要是沒有與時俱進，早日完成解編作業，恐影響土地正義伸張進度，不能地盡其利，都發局表示去年3月就啟動調查評估，現在多數案件仍在內政部都委會的「小組」審議階段，還沒進入都委會的「會議」審議階段，要求都發局要提出時程表。

朱暖英說，文中52用地已經沒有蓋學校的需求，應盡早解編，呼籲市府土地解編要有進度，不要一直是只聞樓梯響不見人下來，讓民眾等待到心累。