國民黨台北市中正、萬華立委參選人鍾小平今指出，無黨籍參選人于美人曾支持立委林昶佐及蔡英文總統，是「白皮綠骨」，且支持度僅10幾％，接下來會揭發于美人真面目，並操作棄保。于美人回應，鐘小平應針對政見、議題提出看法，為何提出第一個的想法卻是「白皮綠骨」？實在很懷疑鍾的選戰風格，是否還有市場？

鍾小平表示，根據1至2周前內參民調，他的支持度30％多、民進黨參選人吳沛憶20％多、于美人則是10％多，他領先吳沛憶6至7個百分點，自己票源與民進黨無關，但因為于美人掛無黨籍，有些跟于重疊。

他指出，未來選戰針對于美人有2個重點，第一是要揭發于美人「白皮綠骨」的真面目，其次是會操作棄保，讓藍營選民知道于美是綠的，「因為你要投給30％的人，還是15％的人？」

針對鍾小平稱民調僅10多％，于美人表示，為何感覺鍾在扮演編劇？鍾到底是來當編劇，還是選立委？她認為鍾小平恐怕不知道民意代表應該做些什麼。

至於被批「白皮綠骨」，于美人說，她受寵若驚，鍾小平竟然是衝著她來。可是參選立委是為了中正、萬華選民，不是為了什麼皮什麼骨，鍾小平是否搞錯對象？

她強調，自己為過去一切言行負責，有做過的一概承認，沒做過的都否認，而且現在選民思想進步，很懷疑白皮綠骨這樣的言論是否還有市場？其實現在參選人提出好政見，民間立刻有反應，選舉還是要拿出政見。