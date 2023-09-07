法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，明年巴黎奧運不應該出現俄羅斯的國旗，他還談到如果俄國或者白俄羅斯參加奧運的話，烏克蘭將抵制奧運，但如果這2國的參賽選手使用中立旗幟的話，可能就不會受到影響。

據《半島電視台》（Al Jazeera）7日報導，馬克宏向法國體育日報《L'Équipe》表示：「當然，在巴黎奧運期間不應該有俄羅斯國旗，我認為在這個問題上有共識。因為俄羅斯作為一個國家，在犯下戰爭罪行並驅逐兒童的情況下，在這個時刻是不受歡迎的，」

「真正的問題是奧運組織應該決定給予俄羅斯選手什麼地位（...）這個問題不應該政治化。」

馬克宏表示，烏克蘭應該參與國際奧林匹克委員會（IOC）關於此事的會議。然而，如果俄羅斯和白俄羅斯參加比賽的話，基輔則威脅要抵制巴黎奧運。

如但如果這些運動員以中立旗幟而不是國旗參賽，則有可能取消這一抵制。