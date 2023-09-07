鄭佩儀定期為奶貓紀錄體重。（新北市動保處提供）

新北市動保志工鄭佩儀初次加入五股動物之家代養奶貓行列，雖是第一次餵養奶貓，但本身是中興大學動物科學系畢業，依靠在校期間飼養肉雞經驗，加上勤勞上網查詢資料、詢問獸醫師，順利帶大3隻奶貓，並協助找到認養家庭。

鄭佩儀說，在校期間曾飼養一群肉雞，從受精、孵化、飼育到長成個體。根據這些經驗，她明白在幼體時，溫暖是牠們最需要的，在最近動輒38度的高溫，仍然在屋內開啟暖氣機，24小時給予足夠的溫度。

為補足餵養奶貓經驗的不足，鄭佩儀上網查詢資料、詢問獸醫師，觀察奶貓們大便的情形，並適時調整奶粉的濃度比例，給予奶貓如同母貓一樣的照顧。她還為3隻奶貓們的體重做紀錄，觀察奶貓們體態的變化，並在限時動態分享照顧牠們的過程。

鄭佩儀回憶，這段時間與牠們相處的過程，雖然常常被貓吵醒，半夜還要起來看牠們的狀況，但只要看到牠們慢慢地在進步，成長中可愛的模樣，這些疲憊都會煙消雲散。

新北市動保處指出，民眾如發現奶貓蹤跡，很可能是母貓去覓食，暫時離開，這時應以不打擾奶貓為宜，靜待母貓回來照顧。如奶貓所在位置位於較危險地點，如大馬路上、水溝內等，移動時須戴上手套再移動至一旁不遠處，安全且隱蔽的地方，待母貓回來照顧，如觀察多日，奶貓仍無母貓照顧跡象，例如明顯變瘦，這時候再由人類介入照顧。

動保處表示，各動物之家都有招募各項志工，有奶貓餵養志工、訓犬志工、一日志工等，民眾可電話聯繫動物之家，表達自己的專長與經驗，可以加入幫忙照顧行列，期盼發揮民眾的力量，一起讓新北成為全台最友善動物的環境。