行政院災害防救辦公室主任吳武泰今(7)日帶領中央各災害防救相關部會評核委員，蒞臨金門縣消防局進行2023年災害防救業務聯合訪評，督導縣府各項災防工作執行成果，副縣長親李文良率相關局處人員與金防部、後服中心等災害防救相關單位出席受評。李文良表示，縣府將積極精進災防工作、整備、應變及災後復原等各項機制，以確保鄉親能夠在災害發生時得到最有效的保護和幫助。

縣府指出，為加強災害防救工作推動及執行，落實督導考核，行政院每年訂定「災害防救業務訪評計畫」，由各類災害中央災害防救業務主管機關及相關部會，聯合督導地方政府災害防救工作辦理情形。

縣府表示，地區極為重視災害防救業務，自訪評計畫函頒後隨即由秘書單位消防局縝密規畫、積極籌辦，並於今年7月4日先期由秘書長謝世傑主持召開研商會議，說明前年度缺失及建議事項改善辦理情形、今年度評分重點並提出多項精進創新措施，以爭取佳績。

李文良表示，近年來在極端氣候的影響之下，各種天然或人為災害都將變得更加複雜和嚴重。氣候變遷所導致颱風威力增強，以及短延時強降雨等天然災害不僅威脅到民眾的生命財產安全，也對社會經濟穩定造成了巨大的影響。也因此，唯有強化政府各項防救災整備及災害應變處置作為，並加強與民眾的風險溝通，才能在遭受災害影響時，把災害造成的傷害減到最低。

李文良說，近年來在中央各部會指導之下，金門地區的災害防救能量日益完善，在災害發生時也能更加迅速且有序地應變。未來也將藉由此次中央評核委員提出的寶貴建議，審視並持續精進各項災害防救工作，使各單位均能有效落實平時減災、整備與災時應變處置及災後復原等各項措施，保障每位鄉親的生命財產安全。