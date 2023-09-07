日本動畫大師宮﨑駿暌違10年推出的新片《蒼鷺與少年》堅持零預告、零宣傳，台灣片商也維持神秘策略，目前只公開中文版海報及上映日期，由於該片榮獲多倫多影展（TIFF）開幕片，9月7日將於多倫多影展放映，美國片商GKIDS Films搶先於台灣時間9月7日凌晨零點曝光電影首支71秒預告。

《蒼鷺與少年》採「零宣傳」逆向操作，在日本上映4天就超越《神隱少女》票房紀錄，在全世界引起轟動，在日本票房大賣77億日圓（約16.8億元台幣），至上周末已累績517萬觀影人次，預告公開後，上架10小時累積近50萬次點擊，熟悉的宮崎駿畫風，立刻引起全球粉絲暴動，興奮直呼：「蒼鷺飛過少年身邊的那2秒鐘實在太震撼了！」

《蒼鷺與少年》預告。

《蒼鷺與少年》講述二戰後喪母的少年「真人」與一只會說話的蒼鷺相遇，展開不可思議的冒險旅程。台灣觀眾確定繼日本後搶先全球看到這部曠世鉅作，將於10月6日在台上映。