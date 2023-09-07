▲監視器畫面可看出黃男手持大字報至呂美玲服務處張貼恐嚇。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

網紅「四叉貓」6日於臉書發文，曝光民眾黨製作的新一批背心照片，其中赫然出現基隆市議員呂美玲的名字，呂曾因與民眾口角被網友封為「討打姊」，後退出國民黨。7日上午發現，呂美玲服務處門口遭人貼大字報，信箱也塞入黑函，服務處即刻報警。後警方根據監視器，於當日下午火速逮捕疑似政治立場偏綠的黃姓男子，黃男稱是不滿呂發言才張貼大字報等內容，警方訊後依違反恐嚇、公然侮辱等罪嫌將黃男移送基隆地檢署偵辦。

恐嚇「討打姊」呂美玲滾回中國 偏綠男子遭逮

基隆祥豐營區彈藥庫爆炸案後，議員呂美玲對民眾嗆「你討中共打」及「給中共照顧」論述引發爭議，宣布退出國民黨。上月呂美玲卻又為鴻海創辦人郭台銘站台，也曾傳言已加入民眾黨，但未獲證實。民眾黨黨主席柯文哲7日則表示，呂確有申請但是「未正式」入黨，這種「類入黨」說法，也讓各界霧裡看花。

而呂美玲位於義一路1樓服務處的大門及牆面，被發現遭不明人士張貼對呂恐嚇及侮辱紙條等標語後，服務立即報案。基隆市警局第二分局信六路派出所也成立專案小組調查採證，將相關跡證帶回鑑驗，並擴大調閱周邊監視器影像，掌握27歲黃姓男子犯案，並通知於下午到案。

根據信六所調查，黃男大學畢業，他供稱因政治立場不同，不滿呂美玲有關中共的諸多言論，其家住宜蘭要騎車去台北玩時，順道去張貼大字報要諷刺呂美玲，但沒有恐嚇犯意。

但警方認為，黃男張貼大字報寫有「共匪」、「太平洋沒有加蓋可以去跳」、「討中共打」、「滾回中國」等偏激字句，恐已涉及恐嚇、公然侮辱等罪嫌，並依該罪將黃男移送基隆地檢署偵辦。

第二分局呼籲，民眾如有任何訴求，應循正當程序提出意見，勿以激烈或不法行為表達，警方對此將嚴正執法，不容忍任何犯罪行為，以維護社會安寧。